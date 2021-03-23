محامي دولي يكشف الموقف القانوني في أزمة قميص صلاح مع المنتخب

كشف نصر عزام، المحامي الدولي والمختص في القضايا الرياضية الحقيقة القانونية في أزمة قميص محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي مع المنتخب الوطني.

وكتب عزام عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"توضيح قانوني بخصوص محمد صلاح ووجود رعاة المنتخب والاتحاد المصري على ملابس المنتخب..".

وأضاف :"يحق للاتحاد وضع لوجو –شعار- الرعاة على ملابس المنتخب وهو الأمر المتعارف عليه دوليا ويطبق على جميع المنتخبات. ولا يوجد تعارض مع وجود رعاة مختلفين للاعبين".

وأتم عزام منشوره قائلًا :"لا أعتقد ان يكون النجم محمد صلاح اعترض على هذا الأمر خاصة انه ملتزم طوال الفترة السابقة مع المنتخب المصري".

وكان صلاح قد في الحصة التدريبية مع المنتخب الوطني اليوم بقميص يحمل شعار اتحاد الكرة والشركة صاحبة تصميم ملابس اتحاد الكرة فقط، حيث تم إزالة 3 إعلانات على صدر القميص يحملون شعارات الشركات الراعية للجبلاية.