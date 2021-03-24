جوتيريش يرحب بالمبادرة السعودية لحل أزمة اليمن

رحب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بإعلان السعودية عن خطوات للمساعدة في إنهاء الاقتتال واستئناف العملية السياسية في اليمن.

وقال بيان منسوب إلى الناطق الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة:"إن جوتيريش يرحب بجميع الخطوات الهادفة إلى تقريب الطرفين من حلّ للنزاع تماشياً مع الجهود التي يبذلها مبعوثه الخاص مارتن جريفيث للتوصّل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإعادة فتح مطار صنعاء ودخول منتظم للوقود وغيره من السلع إلى اليمن عبر ميناء الحديدة والانتقال إلى عملية سياسية شاملة للجميع".

وأضاف البيان "مع دخول النزاع في اليمن عامه السابع، ما زال اليمنيون يرزحون تحت وطأة وضع إنساني مأساوي تلوح في أفقه مجاعة كبرى يقابلها استمرار نقص حاد في التمويل".

وأكد الأمين العام ضرورة وضع حاجات الشعب اليمني قبل جميع الاعتبارات الأخرى، داعيا إلى السماح بدخول سفن الوقود بشكل طارئ إلى ميناء الحديدة ويدعو كذلك إلى إزالة كل العراقيل لتوزيع الوقود محلياً.

وشدد جوتيريش على أنَّه على جميع الجهات الفاعلة وأصحاب العلاقة المعنيين بذل قصارى جهودهم لتسهيل الوصول إلى اتفاق فوري يعيد اليمن إلى مسار السلام.