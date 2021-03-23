فاينانشيال تايمز: استجابة أوروبا لكورونا تخاطر بانتزاع الهزيمة من بين أنياب النصر

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الأمور بالنسبة لاستجابة الاتحاد الأوروبي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تسير بكل تأكيد على ما يرام، وعلى عكس أزمات الديون السيادية والبنوك بعد عام 2008 وأزمة اللاجئين والمهاجرين في عامي 2015-2016، لم يتحول الوباء بعد إلى تهديد وجودي لأوروبا، حتى أن القادة الأوروبيين اتحدوا أخيرا، بعد تردد واسع النطاق، وراء استجابة جماعية طموحة.

علاوة على ذلك، قالت الصحيفة، في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني، إن السياسات الديمقراطية السائدة صمدت بشكل جيد نسبيًا حتى فشلت الأحزاب المتطرفة المناهضة للنظام والقانون في الاستفادة من الأزمة، كما أن هناك علامتين مشجعتين هما إحياء النزعة المؤيدة لأوروبا في إيطاليا في ظل حكومة ماريو دراجي الجديدة ونتائج الانتخابات الهولندية التي جرت الأسبوع الماضي حقق فيها الحزب الديمقراطي الهولندي "الديمقراطيين 66" التقدمي أكبر المكاسب، وفي غضون ذلك، عاد انتخاب جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة بالنفع على الاتحاد الأوروبي، لاسيما وهو مدافع قوي عن النظام الليبرالي متعدد الأطراف الذي تعرض لضربات حادة في عهد سلفه دونالد ترامب.

ومع ذلك، أضافت الصحيفة: "أن التوقعات الاقتصادية للكتلة الأوروبية تبعث على القلق، فضلا عن أن تباطؤ برامج التلقيح الوطنية ربما تعني أن المزيد من الناس معرضون لخطر الموت، كما أن ذلك يقوض مزاعم التقدم المستمر بشأن التكامل الأوروبي من خلال إلقاء الشكوك حول ما إذا كانت بروكسل حقاً مجهزة بشكل أفضل للسيطرة على التهديدات الحديثة مثل تلك المتعلقة بالشئون الطبية، والتي عادة ما تكون حكراً على الحكومات الوطنية".

وفي الوقت نفسه، رأت الصحيفة البريطانية أن طريقة تحدث الاتحاد الأوروبي عن قراراته الخاصة بتقييد صادرات اللقاح إنما توحي بـ"الذعر والعجز وليس الثقة والقوة"، وقالت: إن هناك مفارقة رهيبة في حقيقة أن قادة الاتحاد الأوروبي يطالبون بـ"نصيبهم العادل" من اللقاحات على الرغم من أنهم أضعفوا ثقة الجمهور في جرعة لقاحات أكسفورد/ أسترازينيكا بشدة لدرجة أن ملايين من هذه الجرعات أصبحت مخزنة دون استخدام!.

وأضافت الصحيفة "قد يؤدي تباطؤ برامج اللقاح وارتفاع حالات العدوى واستمرار عمليات الإغلاق إلى إبطاء تعافي أوروبا وإلحاق الضرر ببلدان مثل اليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا التي تعتمد على السياحة الصيفية، وهذه من بين الدول المثقلة بالديون في الاتحاد الأوروبي، كما أن الخطر هنا ربما يكمن أيضا في أن فجوة الازدهار بين شمال وجنوب أوروبا سوف تتسع، مما يضع الإحساس بالهدف المشترك بين حكومات الاتحاد الأوروبي موضع خطر".

واعتبرت الصحيفة أن صندوق التعافي، الذي تأسس قبل فترة قليلة، لا يمكنه بمفرده دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي في أوروبا، لذلك، هناك حاجة ماسة إلى استشعار يد المساعدة من قبل البنك المركزي الأوروبي والذي، لحسن الحظ، يمكن الاعتماد عليه للحفاظ على برامج شراء الأصول، لكن الحاجة الأكثر إلحاحًا هي أن تقدم الحكومات الوطنية دعمًا ماليًا واسع النطاق ومستدامًا، كما فعلت إدارة بايدن في الولايات المتحدة عن طريق خطة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار"على حد قول الصحيفة البريطانية".

واختتمت "فاينانشيال تايمز" تقريرها بالقول "إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يركز على أولوية تصحيح مسار برنامج التطعيم الخاص به، فضلا عن ضرورة تعزيز جهود الاتحاد المالي في منطقة اليورو، وهو عنصر مفقود من الهيكل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي منذ إطلاق اليورو في عام 1999".