روسيا: أكثر من 40 دولة ستشارك في معرض ماكس الدولي للطيران

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، أن أكثر من 40 دولة ستشارك في العرض الجوي "MAKS"، الذي سيُقام في جوكوفسكي بضواحي موسكو في شهر يوليو المقبل.



وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن ممثلي 40 دولة أعربوا عن نيتهم المشاركة في معرض "ماكس - 2021"، من جميع القارات، وبدرجة أولى من شركاء روسيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.



وأوضحت الوزارة أن الهدف الرئيسى من إقامة معرض "ماكس" السنوي هو البحث عن طرق جديدة لتطوير صناعة الطائرات والملاحة الفضائية، وأن "ماكس" أحد أكبر معارض الطيران والفضاء في العالم، ويقام بحضور كبرى شركات صناعة الطائرات العالمية.