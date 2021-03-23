 سفير ألمانيا بالقاهرة: تعاون وثيق مع مصر يؤهل البلدين لمستقبل جيد في مجال الآثار - بوابة الشروق
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سفير ألمانيا بالقاهرة: تعاون وثيق مع مصر يؤهل البلدين لمستقبل جيد في مجال الآثار

أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 12:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 12:15 ص

قال سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، الدكتور سيريل جان نون، إن ألمانية تعمل بجد في مصر، مشيرًا إلى التعاون الفريد بين البلدين في الحضور الأثري.

وأضاف نون، في لقاء خاص ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الاثنين، أن هذا التعاون يؤهل البلدين لدخول مستقبل جيد، ذاكرًا أن تاريخ مصر الكبير يجذب الكثير من الزوار.

وأكد أن هناك تعاونًا وثيقًا مع مصر في مجال الآثار، مضيفًا أن المتحف المصري الكبير فكرة طيبة للغاية، على اعتبار أن مصر تستثير العالم أجمع بهذا الافتتاح الضخم، ليمثل نجاحًا كبيرًا للدولة المصرية.

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