أمريكا تفرض المزيد من العقوبات على ميانمار بعد قمع المتظاهرين

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين، أن الحكومة الأمريكية فرضت عقوبات على عضوين آخرين من المجلس العسكري الحاكم في ميانمار بسبب قمع الاحتجاجات السلمية.

وتطال هذه العقوبات قائد الشرطة ونائب وزير الداخلية ثان هلاينج والجنرال أونج سو الذي يقود القوات الخاصة بالجيش.

وقال البيان "إن العنف المميت لقوات الأمن في ميانمار ضد المتظاهرين السلميين يجب أن ينتهى " .

وتحولت قوة الشرطة في ميانمار من مهاجمة المتظاهرين السلميين بخراطيم المياه والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ، "إلى استخدام الذخيرة الحية. وقد بلغ هذا التصعيد ذروته مع قتل قوات الشرطة للعشرات من المتظاهرين السلميين في جميع أنحاء ميانمار " بحسب البيان.

وأضاف البيان أن كيانين يواجهان أيضا عقوبات وهما فرقة المشاة الخفيفة الثالثة والثلاثين وفرقة المشاة الخفيفة السابعة والسبعين في الجيش لتقييدهما ممارسة حرية التعبير أو التجمع في ميانمار.