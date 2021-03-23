الناتو: لم نتوصل لقرار حول الانسحاب من أفغانستان خلال اجتماع وزراء خارجية دول الحلف

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبيرج أن وزراء خارجية دول التكتل لم يتمكنوا من اتخاذ أي قرار بشأن الانسحاب من أفغانستان خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم الثلاثاء.

وقال ستولتنبيرج - في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "اليوم لم نتخذ قرارا نهائيا، لكننا قررنا أننا سنضمن أمن قواتنا في أفغانستان".

وردا عل سؤال حول سبب تعثر الحلف في اتخاذ القرار بشأن الانسحاب من أفغانستان، قال ستولتنبيرج إن "السبب يكمن في أن قرارنا سيعتمد على سير عملية السلام.. ولدينا فرصة تاريخية لتحقيق التسوية السياسية في أفغانستان.. ونحن أقرب من الاتفاق مما كان في أي وقت مضى".. وأضاف "وفي الوقت ذاته نحن واقعيون، ولا توجد لدينا ضمانات لنجاح المفاوضات".

يذكر أن الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع حركة طالبان ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في مايو 2021، إلا أن الأوضاع الأمنية لا تزال معقدة، وهناك هجمات مستمرة من قبل طالبان على القوات الحكومية الأفغانية.