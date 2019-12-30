الشرطة الألمانية تطلق النار على رجل هاجم شرطيين بمنجل

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية في ولاية بادن-فورتمبرج، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق نار على رجل هاجم أفرادا من الشرطة بمنجل.

وأوضح المتحدث أن الرجل /24 عاما/ هجم على أفراد الشرطة داخل مسكن لعائلة واحدة مساء أمس الاثنين ما جعل الشرطة تطلق الرصاص فوقعت للرجل إصابات خطيرة على حياته نُقِل على إثرها إلى المستشفى.

ويُعْتَقَد أن الرجل كان يهدد ثلاثة أقارب بالإضافة إلى شخص آخر بسكين داخل المسكن الواقع بمدينة بريستفلد جنوب ألمانيا، وحسب بيانات الشرطة فقد أدى ذلك إلى إصابة أحد أفراد العائلة.

وعند وصول أفراد الشرطة، تحصن الرجل في إحدى الغرف متسلحا بالمنجل وقد أمكن لأفراد الشرطة في تلك الأثناء نقل أفراد العائلة إلى مكان آمن.

وقال المتحدث، إن الرجل الذي يبدو أنه كان تحت تأثير الكحول قام بأعمال شغب داخل الغرفة وأطلق تهديدات كثيرة كما أنه لم يمتثل لمطلب الشرطة بأن يضع المنجل أرضا وحاول بعد خروجه من الغرفة إلى الردهة الهجوم بالمنجل الأمر الذي جعل أفراد الشرطة يستخدمون السلاح الناري للدفاع عن أنفسهم في وجه الهجوم.

وتولت رئاسة الشرطة في مدينة لودفيجسبورج التحقيقات الإجبارية التي يتم إجراؤها للوقوف على ما إذا كان استخدام الشرطة لإطلاق النار مبررا، ولا يزال يجري التحقيق في الملابسات الدقيقة للواقعة.