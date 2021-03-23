 وزارة الدفاع الألمانية تعلن رصد مخالفات في عطاءات لقيادة القوات الخاصة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة الدفاع الألمانية تعلن رصد مخالفات في عطاءات لقيادة القوات الخاصة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 11:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 11:09 م

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية عن رصد مخالفات في عطاءات لقيادة القوات الخاصة.

وأوضحت الوزارة في رد على سؤال عن هذا الموضوع اليوم الثلاثاء أن قيادة القوات الخاصة ظلت على مدار سنوات عديدة تسند إلى شركات طلب خدمات ومزايا عينية دون أسباب وجيهة.

وأضافت الوزارة أنه تبين خلال فحص عينة عشوائية لـ200 إجراء لترسية مناقصات أن 97 شركة استفادت مما يعرف بعروض المناقصات المميزة، وغالب هذه الحالات بدون وجه حق.

يأتي ذلك الإعلان من الوزارة تأكيد لتقارير إعلامية تحدثت عن هذا الموضوع.

كان المكتب الاتحادي للبنية التحتية وحماية البيئة والخدمات في الجيش الألماني قد بدأ في التحقيق في هذا الموضوع في الفترة بين عامي 2014 و2020، لأسباب من بينها إشارات وردت في تقارير داخلية تحدثت عن هذه المخالفات، وشمل التحقيق العطاءات المقدمة من قيادة العمليات الخاصة في مدينة كالف ومركز خدمات الجيش في بروخزال.

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