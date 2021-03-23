ليبيا: تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية برئاسة رئيس الحكومة الدبيبة

أعلنت وزارة المالية الليبية، الاتفاق على تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية بقيادة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.



جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية الليبي خالد المبروك، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ووزيري التخطيط فاخر بوفرنة، والمواصلات محمد الشهوبي، وذلك لتوحيد السياسات المالية والاقتصادية والتنسيق بينهما.



وبحسب بوابة الوسط الليبية -التي أوردت النبأ اليوم الثلاثاء- سيضم عضوية المجلس: محافظ المصرف المركزي والوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي، وبعض الأكاديميين ونقابات المستهلكين والمستثمرين؛ لرسم السياسات التي ستخرج البلاد من أزمتها الراهنة، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المعنية بالشأن المالي والاقتصادي والمصرفي؛ لخلق اقتصاد متنوع يهدف لإتاحة فرص عمل للشباب الليبي.



وناقش المجتمعون بند الميزانية العامة للدولة، وآليات تنفيذها بالتعاون مع المصرف، متطرقين للضوابط والإجراءات الكفيلة بتنفيذ الموازنة العامة.