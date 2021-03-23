أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في إسرائيل أن معدل إقبال الناخبين على التصويت في رابع انتخابات برلمانية تجرى في البلاد خلال عامين بلغ 34.6 بالمئة بحلول الساعة الثانية مساء (12:00 بتوقيت جرينيتش)، بتراجع نسبته 3.5 بالمئة عن معدلات التصويت في نفس التوقيت خلال الانتخابات السابقة.

وبلغ معدل الإقبال على التصويت خلال الانتخابات التي جرت في مارس 2020 وسبتمبر 2019 بحلول الساعة الثانية مساء 38.1 بالمئة و36.5 بالمئة على الترتيب.

ويثير ضعف الإقبال، بعد انقضاء قرابة نصف فترة التصويت ما بين فتح اللجان الانتخابية وحتى اغلاقها في ساعة متأخرة مساء اليوم الثلاثاء، المخاوف بشأن عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي تجرى اليوم.

وقال نتنياهو 71عامًا خلال الإدلاء بصوته، ترافقه زوجته ساره في مدرسة بالقدس: "هذا يوم احتفالي لإسرائيل.. يوم فرح وابتسامات.. نحن خارجين لأداء الحق الديمقراطي".

وتجرى الانتخابات في إسرائيل بنظام التمثيل النسبي، وأسفرت الانتخابات التي جرت خلال العامين الماضيين إلى تقسيم الطيف السياسي بشكل عام بين مؤيد لنتيناهو ومعارض له.

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أنه من غير المتوقع إعلان نتائج نهائية قبل يوم الجمعة القادم، حيث أن فرز الأصوات البريدية لكل من العسكريين والدبلوماسيين والسجناء ومرضى كورونا سيبدأ يوم غد.

ونظرًا لأنه من المتوقع أن تكون بعض النتائج متقاربة، فإن هذه الأصوات يمكن أن تحدث فارقا كبيرًا.