فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو كالينجا لعام 2021

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، عن فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو كالينجا (kalinga) الخاصة بنشر العلوم لعام 2021.

و"كالينجا" هى جائزة دولية تُمنح لمكافأة المساهمات الاستثنائية التي قدمها الأفراد في إيصال العلوم إلى المجتمع، وتعزيز تعميم العلوم، وإثراء التراث الثقافي للأمم، وتتماشى بشكل مباشر مع سياسات منظمة اليونسكو.

وبحسب بيان صدر اليوم الثلاثاء عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تلقى الوزير ورئيس اللجنة، الدكتور خالد عبدالغفار، تقريرا مقدماً من الدكتورة غادة عبد البارى الأمين العام للجنة يفيد بإعلان فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو كالينجا، وأن اللجنة الوطنية لليونسكو تتلقى الترشيحات من خلال عرضها على لجنة العلوم الطبيعية والتكنولوجيا إحدى اللجان النوعية المتخصصة التابعة للجنة.

كما يتم تقديم عدد من المستندات باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وهى استمارة التقدم بعد استيفائها على الرابط التالي: https://secure.unesco.org/survey/index.php?sid=87724&lang=en ، وخطاب توصية من الجهة المُرشحة، إلى جانب وصف خلفية المرشح، وملخص العمل، أو نتائج العمل، حول تعميم العلوم، بما في ذلك المنشورات والمواد الداعمة الأخرى ، لتقديمها للنظر فيها، إلى جانب وصف لكيفية مساهمة عمل المرشح المقدم في تعميم العلوم، بالإضافة إلى إرسال خمس نسخ ورقية من هذه المستندات مرفقة بخمسة دعائم رقمية USB أو CD أو DVD مُحمل عليها كافة المستندات المطلوبة، وترسل أيضاً نسخة (soft copy).

ولفت التقرير إلى أن من يريد التقدم لهذه الجائزة يقوم بإرسال أوراق ترشيحه إلى اللجنة في موعد أقصاه 1 مايو المقبل حتى يتسنى للجنة البت في الطلبات المقدمة، وموافاة المنظمة بها قبل 17 مايو، ولن يُلتفت للترشيحات الواردة بعد الموعد المحدد أو غير المستوفاة لمعايير الاختيار وفق شروط الجائزة)، وذلك على البريد الإلكتروني التالي:egypt.natcom@gmail.com

Egnatcom@egnatcom.org.eg

وتبلغ قيمة الجائزة 40 ألف دولار أمريكي، وشهادة وميدالية فضية باسم اليونسكو- ألبرت أينشتاين، وسيحصل الفائز أيضًا على كرسي كالينجا على النحو الذي أنشأته حكومة الهند (وزارة العلوم والتكنولوجيا) والذي يتكون من شهادة وجائزة نقدية قدرها 5000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى دعوة الفائز لزيارة الهند لفترة تتراوح من أسبوعين إلى أربعة أسابيع للمشاركة في الاجتماعات مع العلماء بالهند.