الرئيس الفرنسي: بدء تطعيم الأشخاص فوق الـ70 عاما ضد كورونا السبت المقبل

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيتم تمديده ليشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و75 عاما دون أمراض مزمنة، وذلك اعتبارا من السبت القادم (27 مارس الجاري).

وأوضح الرئيس الفرنسي -أثناء زيارته لمركز تطعيم في "فالنسيان" بشمال فرنسا وفق ما أورده راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء- لمقدمي الرعاية أنه تم تخصيص رقم هاتف للأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم وتتجاوز أعمارهم 75 عاما، وذلك وفقا لمنهجية تنظيم الأمور حسب الفئات العمرية.

وكانت السلطات الصحية في فرنسا قد أعطت مؤخرا ضوءها الأخضر لاستئناف التطعيم "بدون تأخير" بلقاح "أسترازينيكا".