 الرئيس الفرنسي: بدء تطعيم الأشخاص فوق الـ70 عاما ضد كورونا السبت المقبل - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 مارس 2021 2:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

الرئيس الفرنسي: بدء تطعيم الأشخاص فوق الـ70 عاما ضد كورونا السبت المقبل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
باريس - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 1:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 1:37 م

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيتم تمديده ليشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و75 عاما دون أمراض مزمنة، وذلك اعتبارا من السبت القادم (27 مارس الجاري).

وأوضح الرئيس الفرنسي -أثناء زيارته لمركز تطعيم في "فالنسيان" بشمال فرنسا وفق ما أورده راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء- لمقدمي الرعاية أنه تم تخصيص رقم هاتف للأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم وتتجاوز أعمارهم 75 عاما، وذلك وفقا لمنهجية تنظيم الأمور حسب الفئات العمرية.

وكانت السلطات الصحية في فرنسا قد أعطت مؤخرا ضوءها الأخضر لاستئناف التطعيم "بدون تأخير" بلقاح "أسترازينيكا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك