استمرار الإغلاق بسبب كورونا في هولندا مع تمديد القيود حتى 20 أبريل

مددت هولندا القيود التي فرضتها لوقف انتشار فيروس كورونا حتى 20 أبريل المقبل.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته مساء اليوم الثلاثاء في لاهاي "هذا مخيب للآمال".

وتابع أنه مع ذلك، وفي ظل ارتفاع معدلات الإصابة ودخول المصابين للمستشفيات، ليس أمام الحكومة خيار آخر، مضيفا "هذه هي الحقيقة المقلقة اليوم".

,سيتم إعادة توقيت حظر التجوال الليلي لمدة ساعة واحدة ليبدأ في الساعة 10 مساءً، وينفذ ذلك فقط بداية من 31 مارس.

ونقلت وكالة "أيه إن بي" الهولندية للأنباء عن روته قوله "وبطريقة أخرى، فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه"، واستمر في النصح بعدم السفر لأغراض غير ضرورية، لكنه قال إن هناك "أملًا طيبا" لمزيد من فرص السفر خلال الصيف.

كما أعلن أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات لمساعدة الشركات التي تضررت ماليا من الجائحة.