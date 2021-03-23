مصادر: الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد الرقابة على صادرات لقاح كورونا

يعتزم الاتحاد الأوروبي تشديد الرقابة على صادرات لقاح كوفيد-19 إلى خارج التكتل، حسبما أفادت مصادر في الاتحاد الأوروبي لـ(د.ب.أ)، طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وفي مواجهة صعوبات كبيرة في الإمداد، أنشأ الاتحاد نظاما لتسجيل الشحنات المصدرة من الجرعات الحيوية في يناير وسط خلاف مستمر مع شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة استرازينيكا.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن حظر الصادرات إلا إذا تم اعتبار أن شركة ما قد أخفقت في التزامات التسليم التعاقدية تجاه الاتحاد الأوروبي، وإلى بلدان معينة فقط.

وقالت المصادر لـ(د.ب.أ)، إن الاتحاد الأوروبي يريد الآن إلغاء الإعفاءات من القيود المفروضة على الصادرات الإنسانية أو تلك الموجهة إلى الدول الشريكة أو المجاورة.

ومن المقرر أن يقدم النظام الأكثر صرامة، وفقًا للمصادر، معيارين جديدين يسمحان بمنع التصدير، وهما إلى أي مدى تتقدم الدولة المستفيدة المقصودة في عملية التطعيم، وما إذا كانت الدول المنتجة للقاحات تصدرها بطريقة متبادلة.