العاصمة الألمانية لا تعتزم فرض حظر للتجول حتى مع زيادة أعداد إصابات كورونا

أعلن ميشائيل مولر عمدة العاصمة الألمانية برلين أن من غير المنتظر فرض حظر تجول في الولاية حتى مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وفي أعقاب جلسة لحكومة الولاية، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء:" أعتقد أن حظر التجول لن يلعب دورا، غير أنني لا يمكنني أن استبعد شيئا في ظل الجائحة لكنني لا أرى أغلبية تؤيد ذلك في الوقت الراهن"، مشيرا إلى أن كلا من الحكومة وبرلمان الولاية يتبنيان هذا التقييم وأوضح أن السبب في ذلك هو أن مثل هذه الخطوة تعد بمثابة "تدخل كبير في الحقوق الأساسية".

وأضاف مولر:" من هذه الناحية لا أرى أننا سنعمل بهذا".

كانت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أكدت بعد انتهاء مشاوراتهما في ساعة مبكرة من صباح اليوم اعتزامهما تطبيق الحد الخاص بـ "مكابح الطوارئ" الذي كان قد تم الاتفاق عليه في مطلع الشهر الجاري.

والمقصود بـ"مكابح الطوارئ" هو الحد الذي اتفقت عليه الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يستوجب تشديد القيود إذا تجاوز عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة خلال أسبوع عتبة 100 لثلاثة أيام متتالية.

ويمكن أن يشمل تشديد القيود فرض حظر للتجول وتقييد المخالطات وفرض ارتداء إجباري للكمامات على ركاب السيارات حتى في سيارات الركاب الخاصة.

وتجاوز معدل الإصابات الأسبوعي في برلين حد الـ100 حالة اليوم ليصل إلى 3ر102 حالة، ولم يفصح مولر عن خطوات محددة تتعلق بمكابح الطوارئ، وقال "ثمة مساحة أكبر للتحرك".