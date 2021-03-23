تقدم حزب نتنياهو في النتائج الأولية بالانتخابات الإسرائيلية

- نسبة التصويت في الانتخابات الإسرائيلية وصلت إلى 61%..

‏تظهر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي تجري اليوم الثلاثاء، تقدم حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ31 مقعدًا.



وقبل ساعة من إقفال صناديق الاقتراع، وصلت نسبة التصويت في الانتخابات الإسرائيلية، التي تجرى اليوم الثلاثاء، نحو 61% وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري .



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي تجرى اليوم.



وتجرى الانتخابات في إسرائيل بنظام التمثيل النسبي. وأسفرت الانتخابات التي جرت خلال العامين الماضيين إلى تقسيم الطيف السياسي بشكل عام بين مؤيد لنتيناهو ومعارض له.