 تقدم حزب نتنياهو في النتائج الأولية بالانتخابات الإسرائيلية - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 مارس 2021 11:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

تقدم حزب نتنياهو في النتائج الأولية بالانتخابات الإسرائيلية

بنيامين نتنياهو - ارشيفية
بنيامين نتنياهو - ارشيفية

نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 10:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 10:51 م
- نسبة التصويت في الانتخابات الإسرائيلية وصلت إلى 61%..
تظهر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي تجري اليوم الثلاثاء، تقدم حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ31 مقعدًا.

وقبل ساعة من إقفال صناديق الاقتراع، وصلت نسبة التصويت في الانتخابات الإسرائيلية، التي تجرى اليوم الثلاثاء، نحو 61% وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري .

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي تجرى اليوم.

وتجرى الانتخابات في إسرائيل بنظام التمثيل النسبي. وأسفرت الانتخابات التي جرت خلال العامين الماضيين إلى تقسيم الطيف السياسي بشكل عام بين مؤيد لنتيناهو ومعارض له.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك