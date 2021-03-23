 محافظ الدقهلية يوجه بصرف إعانة شهرية لأسرة المتوفى في سقوط شجرة عليه - بوابة الشروق
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محافظ الدقهلية يوجه بصرف إعانة شهرية لأسرة المتوفى في سقوط شجرة عليه

نعمان سمير
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 5:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 5:33 م

نعى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، المواطن محمد أشرف عبد الوهاب عبد القادر، من قرية شاوة مركز المنصورة، والذي توفي إثر سقوط شجرة من الاستراحة الخاصة بالمحافظ، عليه أثناء سيره بدراجته النارية بشارع سعد زغلول في المنصورة.

وكلف المحافظ، الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة صرف وتسليم إعانة مالية عاجلة لأسرة المتوفى، بالإضافة لصرف إعانة مالية شهرية للأسرة من التضامن الاجتماعي، وتسجيل الأسرة ببرنامج تكافل وكرامة.

كما وجه المحافظ، بأن تتكفل مديرية التضامن الاجتماعي بمطالب واحتياجات الأسرة من السلع الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك.

وفي ذات السياق، أناب محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة المنصورة ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بحضور ومشاركة أسرته تشيع الجنازة بقرية شاوة، فيما أصدر المحافظ قرارا بقيام رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل لجان لمراجعة الأشجار وتقليمها خاصة ما يقع منها على الطرق العامة ومداخل ومخارج المدن بأنحاء المحافظة.

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