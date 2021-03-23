الشباب والرياضة تعلن تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2021 لمراكز كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية لعام 2021، بمراكز الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقال عزت محروس، وكيل مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إنه تم بدء إنشاء مركز شباب جديد بقرية أريمون بكفر الشيخ، كما تم إنشاء مركز شباب جديد بقرية أبو غنيمة بمدينة سيدى سالم، ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2012.

وأضاف أن الخطة الاستثمارية، شملت إنشاء مراكز شباب جديدة، تأتى في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة، لاستيعاب أكبر عدد من الأعضاء المتزايدة في المناطق السكنية، وفق الاحتياج المتزايد لتوسع قاعدة ممارسة الرياضة وتقديم الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية وغيرها من الخدمات المجتمعية التي تقدمها مراكز الشباب دعما لرؤية الوزارة.

وأوضح محروس، أنه تم استلام حمام السباحة بمركز شباب بيلا بحضور لجنة فنية من وزارة الشباب والرياضة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مؤكدا جاهزيته لاستقبال الجمهور في أي وقت.