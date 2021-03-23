قرية يونانية تسجل 13 حالة وفاة بسبب كورونا في غضون أسابيع

شهدت قرية يونانية سلسلة من الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، في غضون أسابيع قليلة فقط.

كما سجلت القرية العديد من الإصابات، حيث ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن السكان تجاهلوا إلى حد كبير قواعد مكافحة كورونا.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، بأن عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 ارتفع حتى اليوم الثلاثاء إلى 13 حالة في قرية ماليسينا، التي يقطنها نحو 4 آلاف نسمة.

وذكرت تقارير إعلامية أن العديد من سكان ماليسينا رفضوا الامتثال لقواعد مكافحة فيروس كورونا، حيث امتنعوا، على سبيل المثال، عن ارتداء الكمامات وفتحوا بعض المقاهي والحانات رغم أوامر الإغلاق، وهي أماكن تجذب أعدادا ضخمة في المساء.

كما قال شهود للصحفيين إنه تمت إقامة حفل زفاف حيث احتشد نحو 200 ضيف خارج كنيسة في محاولة للدخول.

وتردد أن الحفل الذي أقيم في نهاية فبراير قد تسبب في الانتشار السريع للفيروس في الأسابيع الأخيرة.

وفي 3 مارس الجاري، سجلت القرية أول حالة وفاة بسبب كوفيد-19.

ويخضع العشرات من المرضى من القرية للعلاج حاليا في المستشفيات بمناطق مجاورة.

وفرض وزير الصحة فاسيليس كيكيلياس أوائل الشهر الجاري إغلاقا تاما على القرية، مع تطبيق صارم من جانب الشرطة.