استطلاع آراء الناخبين الإسرائيليين بعد الإدلاء بأصواتهم يكشف أن ليكود ما زال أكبر حزب في إسرائيل

الأكثر قراءة
سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين تحتاج إلى ملايين من العمالة المصرية في مجالات معينة
فيديو.. عميد طب سوهاج: 7 فرق من 14 طبيبا أجروا العملية الجراحية لسيدة الساطور
الضرائب: لا نية لمد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية.. والغرامة تصل لمليوني جنيه
حبس صاحب الفعل الفاضح في قطار الصعيد 4 أيام على ذمة التحقيقات
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
أؤيد
أرفض
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
كشف استطلاع لآراء الناخبين الإسرائيليين، بعد الإدلاء بأصواتهم، اليوم، أن حزب ليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما زال أكبر حزب سياسي في إسرائيل، بعد رابع انتخابات برلمانية تجرى في البلاد خلال عامين.