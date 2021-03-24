 استطلاع آراء الناخبين الإسرائيليين بعد الإدلاء بأصواتهم يكشف أن ليكود ما زال أكبر حزب في إسرائيل - بوابة الشروق
الأربعاء 24 مارس 2021 12:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

استطلاع آراء الناخبين الإسرائيليين بعد الإدلاء بأصواتهم يكشف أن ليكود ما زال أكبر حزب في إسرائيل

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 10:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 10:47 م

كشف استطلاع لآراء الناخبين الإسرائيليين، بعد الإدلاء بأصواتهم، اليوم، أن حزب ليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما زال أكبر حزب سياسي في إسرائيل، بعد رابع انتخابات برلمانية تجرى في البلاد خلال عامين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك