استطلاع آراء الناخبين الإسرائيليين بعد الإدلاء بأصواتهم يكشف أن ليكود ما زال أكبر حزب في إسرائيل

كشف استطلاع لآراء الناخبين الإسرائيليين، بعد الإدلاء بأصواتهم، اليوم، أن حزب ليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما زال أكبر حزب سياسي في إسرائيل، بعد رابع انتخابات برلمانية تجرى في البلاد خلال عامين.