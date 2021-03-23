ضبط متهمين بتزوير مستندات حكومية لأصحاب الموانع القانونية في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة في الإسكندرية، القبض على شخصين، لاتهامهما بتزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام المنسوبة لجهات حكومية، وترويجها على عملائهما من راغبي الحصول عليها، ولديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارا من إدارة مباحث الأموال العامة، بورود معلومات سرية، حول قيام، مدير مكتب للمقاولات العمومية والتسويق العقاري، وعامل لديه، بممارسة نشاطًا في مجال تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام المنسوبة لجهات حكومية.

وأكدت تحريات المباحث صحة المعلومات، وأن المقبوض عليهما يتخذان من مكتب المقاولات والتسويق العقاري، الذي يعملان به، والكائن في نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر، حيث يتخذونه مقرًا لمزاولة نشاطهما اللذان يمارسونه نظير مبالغ مالية يتقاضونها من راغبي الحصول عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبطهما، وبتفتيش أروقة المكتب، عُثر بداخله على، مستندات ومحررات وأختام مزورة بالكامل، وطوابع دمغات مقلدة، ولابتوب، يحوى نماذج المحررات والأختام المضبوطة.

كما عُثِرَ داخل المكتب أيضًا على، نماذج لأختام شعار الجمهورية مقلدة، وطابعة ألوان، تُستخدم في طباعة المستندات المزورة، وهاتف محمول، يحوى رسائل نصية ومحادثات صوتية على تطبيق "واتساب" تدل على نشاطهما.

وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه التحريات وعملية الفحص، أقرا بنشاطهما؛ وقيامهما باصطناع المحررات باستخدام جهاز الحاسب الآلي المضبوط، بقصد بيعه لعملائهما الراغبين في تخليص الأوراق الحكومية، بقصد التربح المادي.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الثلاثاء، تم تحريز المضبوطات، واقتياد المتهمين إلى قسم شرطة سيدي جابر، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، لتباشر التحقيق.