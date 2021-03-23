أعلنت حكومة الإمارات، تجاوز عدد الفحوصات الاستباقية الهادفة إلى الاكتشاف المبكر للإصابة بفيروس كورونا، أكثر من 5ر35 مليون فحص.

وقالت المتحدثة باسم القطاع الطبي في الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني، إن الإمارات تمضي بثقة نحو مرحلة التعافي من الجائحة، حيث رسخت نهجا استباقيا في التعامل مع الأزمات وكانت من أولى دول العالم التي توفر اللقاحات لجميع السكان مجانا، وطبقت منظومة متطورة من الإجراءات الوقائية لمواجهة تداعيات الجائحة، وتبنّي استراتيجية فاعلة للتخطيط للتعافي لجميع القطاعات.

وقالت خلال الإحاطة الإعلامية الدورية اليوم الثلاثاء: بناء على التحليل المستمر ومتابعة حملات التطعيم، لوحظ أن اللقاحات المعتمدة فعّالة للغاية في الوقاية من الأعراض الشديدة من المرض ودخول المستشفيات وخفض معدل الوفيات، وتعد هذه النتيجة مهمة وداعمة لتسريع وتيرة التعافي والسيطرة على الوباء.

ولفتت إلى أنه كلما زاد عدد الأشخاص المطعمين وبناء مناعتهم ضد كورونا ، كلما قلت فرص تكاثر الفيروس ونموه وانتشاره من شخص لآخر، الأمر الذي يساعد في الحد من فرص حدوث المزيد من الطفرات والمتغيرات.