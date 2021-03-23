الجزائر تسجل 21 حالة جديدة للسلالة المتحورة لفيروس كورونا

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أعلن معهد باستور في الجزائر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 21 حالة جديدة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا في البلاد.

وأوضح المعهد في بيان له عن تسجيل 6 حالات من السلالة البريطانية، و15 حالة من السلالة النيجيرية.