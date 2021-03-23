يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء بقاعة صلاح طاهر معرضا بعنوان "ضجيج صامت" للفنانة العراقية منى مرعى، والذى يضم ٤٥ لوحة فنية تعبر عن عن حالة من حالات الصراع وتاثيره على النفس البشرية.

الفنانة منى مرعى حاصله على بكالوريوس فنون جميلة عام ١٩٩٧، وعملت استاذ فى معهد الفنون الجميلة ببغداد، وعضو مشارك فى جمعية المصوريين العراقيين، وكذلك تحمل عضوية المركز العراقى البلجيكى، كما عملت كرسامة كاريكاتير في جريدة العراق.

يستمر معرض حتى "ضجيج صامت" في الاوبرا الثلاثاء ٣٠ مارس .