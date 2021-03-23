 سانا: مقتل وإصابة إرهابيين في انفجار سيارة مفخخة بريف الحسكة - بوابة الشروق
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سانا: مقتل وإصابة إرهابيين في انفجار سيارة مفخخة بريف الحسكة

دمشق - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 3:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 3:31 م

قُتل عدد من الإرهابيين وأصيب آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة قرب أحد الحواجز التابعة لهم في مدينة رأس العين بريف الحسكة في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء عن مصادر أهلية القول، إن سيارة مفخخة انفجرت عند حاجز لعناصر إرهابية على طريق عام الصناعة بمدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي، ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين وأضرار مادية بمكان الانفجار.

وبحسب (سانا)، قتل أمس 3 إرهابيين و7 أشخاص بينهم أطفال جراء انفجار مستودع ذخيرة في منزل أحد الإرهابيين في مدينة رأس العين.

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