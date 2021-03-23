 وزير خارجية باكستان يؤكد التزام بلاده بدفع السلام والاستقرار بالمنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية باكستان يؤكد التزام بلاده بدفع السلام والاستقرار بالمنطقة

إسلام أباد - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 9:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 9:49 ص

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده باتباع سياسات من شأنها دفع السلام والاستقرار والنمو والتواصل بالمنطقة.

وتابع قريشي أن بلاده تنحاز إلى التعايش والتعاون بدلا عن الانخراط في الصراعات والمنافسات الجيوسياسية، وذلك في تصريحات بمناسبة يوم القرار الباكستاني، نقلها "راديو باكستان".

كما أكد وزير الخارجية الباكستاني دعم بلاده لمواطني منطقة "كشمير".

يذكر أن يوم القرار الباكستاني (يوم باكستان) هو عطلة وطنية لإحياء ذكرى قرار لاهور الموقع في 23 مارس 1940، واحتفالا باعتماد أول دستور للبلاد مع تحولها إلى جمهورية باكستان الإسلامية في 23 مارس 1956.


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