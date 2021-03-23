نائب محافظ شمال سيناء يستعرض خطة الاحتفال بالعيد القومي

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عقد اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بالجهات التنفيذية والخدمية ورؤساء المدن.

وقال الخولي إن الاجتماع ناقش مقترحات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وذلك بحضور وكلاء ومديري المديريات المختلفة.

ومن جهته، استعرض حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، برنامج مشاركة مديرية التربية والتعليم بالاحتفال بالعيد القومي لتحرير سيناء، من حيث إقامة احتفالات فنية غنائية وإقامة معارض للفنون المختلفة ومعرض للمنتجات الاستهلاكية علاوة على برامج احتفال مدارس المحافظة بتلك المناسبة.