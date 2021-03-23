الإمارات تستثمر 10 مليارات دولار في إندونيسيا

تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة 10 مليارات دولار، من خلال أجهزتها وأدواتها الاستثمارية الحكومية والخاصة، مع هيئة الاستثمار الإندونيسية، التي تعد الصندوق السيادي الإندونيسي.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات/وام/، اليوم الثلاثاء، فإن الاستثمارات ستركز على قطاعات استراتيجية في إندونيسيا، تشمل البنية التحتية والطرق والموانئ والسياحة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية الواعدة التي تحظى بآفاق وإمكانيات كبيرة للنمو والمساهمة في تعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في إندونيسيا.

وترتبط الإمارات وإندونيسيا بعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية قوية ومتنامية، وبدأت العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين في عام 1976، وافُتتحت السفارة الإندونيسية في أبوظبي في 28 أكتوبر 1978.. فيما جرى افتتاح سفارة دولة الإمارات في جاكرتا سنة 1991،.

كما شهدت العلاقات بين البلدين نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة ووقع البلدان العديد من الاتفاقيات والصفقات في مختلف مجالات التعاون فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإندونيسيا نحو 3.7 مليار دولار.