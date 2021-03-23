وفاة سيدة بمكتب خدمات طبية وإصابة نجلها باختناق في الدقهلية

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب شاب باختناق داخل مكتب خدمات طبية في محافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من قسم شرطة ثان المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوصول كل من "سوزان ع. أ" 37 سنة عاملة بمكتب خدمات طبية خاص جثة هامدة، ونجلها "محمد ح. ر" 16 سنة طالب مصاب بحالة اختناق، ويقيمان في عزبة الشال دائرة القسم.

وبانتقال الضباط والفحص، تبين أنه اثناء تواجد المذكوران داخل مكتب الخدمات الطبية، وهو عبارة عن حجرة واحدة ودورة مياه بالطابق الأرضي في عقار مكون من أربعة طوابق، وقيام الثاني بتشغيل دراجته النارية داخل المكتب، وانبعث عادم كثيف منها مما أدى إلى حدوث إصابتهما ووفاة الأولى.

وبسؤال زوج المتوفاة، أوضح أنه أثناء توجهه للمكتب خاصته تلاحظ له وجود زجته وابنه في حالة إعياء شديدة، فنقلهما لمستشفى الطوارئ بالمنصورة، وتم إخطار مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۱۳۰/ ۲۰۲۱ إداري قسم ثان المنصورة، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.