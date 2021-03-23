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اكتشاف أداة حجرية عمرها 20 ألف سنة شمال شرقي الصين

بكين - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 9:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 9:46 ص

اكتشف علماء آثار صينيون أداة حجرية نادرة يرجع تاريخها إلى 20 ألف سنة في مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين؛ ما يسلط الضوء على أساليب صنع الأدوات الحجرية في العصر الحجري القديم.

وقال "شيوي تينغ" الخبير بمعهد جيلين للآثار الثقافية وعلم الآثار -في تصريح اليوم الثلاثاء- إن الأداة عبارة عن شفرة مخروطية يبلغ طولها 53 سم ووزنها 16.3 كجم، بينما يبلغ قطر دائرتها 16 سم، مشيرا إلى أن الأداة مصنوعة من السبج (الزجاج البركاني الأسود) وبها 14 ندبا ناجما عن عملية قشر الحجر الاصطناعية.

وأضاف أن الاكتشاف مهم لمعرفة أساليب صنع الأدوات الحجرية في المنطقة خلال الفترة الحجرية القديمة.


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