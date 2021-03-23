نقابة الأطباء عن عدم نعيها نوال السعدواي: قصرناه على شهداء كورونا ورواد المجال

علق الدكتورة أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، على منشور لأحد الأطباء الذي قال فيه إنه عالج في فترة من الفترات الدكتورة نوال السعدواي، قائلًا: «ليا عتاب شديد على الطبيب، لأنه ليس من حق طبيب أبدًا إفشاء أسرار المرضى بتوعه، ولو عاوز يتكلم على حالة معنية لإفادة الأخرين ميذكرش الاسم».



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، إن إفشاء أسرار المرضى منافي تمامًا لأداب المهنة، نافيًا ما تداول حول أن النقابة رفضت نعي الدكتورة نوال السعداوي.



وأضاف أنه لم يتم طرح أمر نعي الدكتورة نوال السعداوي للتصويت، مؤكدًا أن نقابة الأطباء ليس لها موقف ضد أو مع الراحلة.



وذكر أن مجلس النقابة اتخذ قرارًا باقتصار نعي الأطباء على شهداء كورونا أو رواد المجال ممن لهم إسهامات في القطاع الطبي، موضحًا أن معركة الدكتورة نوال السعداوي ضد ختان الإناث هامة، إلا أن ذلك لا يعد إنجازًا طبيًا.



وعن نعي النقابة لعصام العريان، أشار إلى أنه كان هناك انقسامًا شديدًا حول هذا الأمر في النقابة لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، معقبًا: «كان خطأ نعيه ومعظم الزملاء اللي صوتوا لصالح نعيه أدركوا خطأهم».



وتوفيت الأحد الماضي، الطبيبة والكاتبة نوال السعداوي عن عمر ناهز 90 عاماً، وكانت حالتها الصحية قد تدهورت في الأيام القليلة الماضية بحسب ما صرحت ابنتها.



