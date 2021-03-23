أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، أنه نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط الطرد الرئيسي وعطل بالمحبس العمومي لمحطة مياه معصرة نعسان القديمة والجديدة بمركز إهناسيا، فقد تقرر إيقاف تشغيل المحطة وانقطاع المياه اعتبارا من الساعة 5 فجر يوم الأربعاء الموافق 2021/3/24 حتى الساعة 12 منتصف ليل "نفس يوم الأربعاء" لإتمام عملية الإصلاح وتغيير المحبس.

وأشارت الشركة إلى انقطاع المياه عن أكثر من 16 قرية وتأثر ضغط المياه في بعض المناطق الأخرى، حيث من المقرر أن تنقطع المياه عن مجلس قروي قاي وتوابعه، وقرية العووانة و توابعها، والنويرة و توابعها، والمناطق العالية و أطراف الشبكة لمدينة إهناسيا، وقرى إبشنا، وباها، و السعادنة، والحاجر، وزلطة وتوابعها بمركز بني سويف، والحمام، ومنشية هديب، والحرجة، ودنديل، والبرج، وعزبة محمد موسى، وكوم أبو خلاد وتوابعها بمركز ناصر، بالإضافة إلى ضعف المياه عن مدينة أهناسيا.