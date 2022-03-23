ضبط أحد الأشخاص بتهمة الإتجار في الأدوية المهربة بالنزهة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضبطت أجهزة الأمن أحد الأشخاص وبحوزته 108 عبوات من عقار بيثيدين 100 سم، مهربة من الخارج وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية.

حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص بمنطقة النزهة مقيم بإنشاء صفحة على "فيسبوك" للإتجار في الأدوية المستوردة والمهربة خصوصاً المخدرة والمحظور تداولها، وبيعها لراغبي الحصول عليها نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وأقر بممارسته النشاط الإجرامي، وأكد تحصله على الأدوية من بعض الأشخاص العائدين من الخارج وتجميعها وبيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة الثمن لتحقيق أكبر قدر من الأرباح.