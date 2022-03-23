أحمد مرتضى عن دعم عمرو زكي: الزمالك لا ينسى أبنائه

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء لا تنسى أبنائها.
وقال أحمد مرتضى في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك: " من الطبيعي أن يقف النادي بجانب أبنائه وعمرو زكي أحدهم".
وأوضح أحمد مرتضى: "أن عمرو زكي أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية ونادي الزمالك، ونرحب به في بيته للتواجد في قطاع الناشئين".
واختتم أحمد مرتضى تصريحاته قائلا: "عمرو زكي أعطى الكثير للكرة المصرية ولنادي الزمالك، وطبيعي أن نقف بجانبه الأن وهو أحد المقربين لي وكنت أول من استقبلته في المطار عند عودته من رحلة احتراف في روسيا".