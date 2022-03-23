أذربيجان تنفي احتجاز طائرات روسية على أراضيها

نفت وزارة التنمية الرقمية والنقل الآذرية، احتجاز طائرات روسية على أراضيها، واصفة هذه التصريحات بأنها "كاذبة ومثيرة للدهشة".

وأكدت الوزارة الأذرية، في بيان أوردته صحيفة "أذر نيوز" اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني، أنه لم يتم احتجاز أي طائرة روسية في أراضي أذربيجان، داعية الأجهزة الروسية المختصة إلى نفي هذه المعلومات الكاذبة.

يأتي ذلك تعقيبا على تصريحات وزير النقل الروسي فيتالي سافيليف، التي قال فيها إنه تم احتجاز نحو 80 طائرة مدنية تابعة لشركات طيران روسية في الخارج بسبب العقوبات المفروضة على بلاده، موضحا أن بعضها محتجز في "دول صديقة لروسيا مثل تركيا وأذربيجان وأرمينيا".