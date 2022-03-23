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ارتفاع معدلات الخصوبة في إنجلترا وويلز لأول مرة منذ عقد

لندن (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 23 مارس 2022 - 12:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 مارس 2022 - 12:33 ص

أظهرت بيانات أن معدلات الخصوبة في إنجلترا وويلز سجلت ارتفاعا طفيفا لأول مرة منذ عقد، مدفوعة بإنجاب النساء في أعمار أكبر أطفالا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وتم تسجيل 625008 مولودا في 2021 بزيادة قدرها 5ر1% عن عام 2020 الذي شهد ولادة 615557، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني.

وأضاف مكتب الإحصاءات أن هذه أول زيادة على أساس سنوي منذ 2015، لكن عدد المواليد الأحياء في 2021 ما زال "أقل بكثير" من عددهم في 2019.

وحدثت معظم الزيادة في المواليد الأحياء خلال النصف الثاني من العام.

وأشارت تقديرات إلى بلوغ معدل الخصوبة الإجمالي 61ر1 طفلا لكل امرأة في 2021، مقارنة بـ58ر1 طفلا في 2020، في أول زيادة سنوية منذ 2012.

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