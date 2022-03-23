اغتيال قائد عسكري يمني بارز بانفجار في عدن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل قائد عسكري يمني بارز مساء الأربعاء بانفجار استهدف سيارته في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "إن انفجارا استهدف اللواء الركن ثابت جواس، أثناء مروره بسيارته في المدينة الخضراء بالعاصمة، شمالي عدن".

وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه، إن" جواس قائد محور العند العسكري في محافظة لحج، لقي حتفه مع عدد من مرافقيه على الفور جراء الانفجار".

بدوره، أكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية محمد قيزان في حسابه على تويتر مقتل اللواء الركن جواس.

وقال قيزان إن "اللواء الركن ثابت جواس، استشهد في عملية إرهابية في المدينة الخضراء"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية اغتيال القائد العسكري.

وتخضع عدن لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتية، وتشهد المدينة انفلاتا أمنيا كبيرا.