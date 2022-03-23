استبعاد جنابري من قائمة المنتخب الألماني

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رحل سيرج جنابري عن معسكر المنتخب الألماني لكرة القدم بسبب معاناة اللاعب من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، وسيغيب بذلك عن المباراتين الوديتين، وقد حل جوليان براندت مكانه.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء أن جنابري لاعب بايرن ميونخ غادر معسكر المنتخب لكن الفحوص لم تكشف عن إصابته بعدوى فيروس كورونا خلال تواجده مع المنتخب.

كذلك يفتقد نيكلاس زوله وليون جوريتسكا لاعبا بايرن ميونخ اللياقة المطلوبة للمشاركة مع المنتخب، ولم ينضم زميلهما جوشوا كيميش إلى المنتخب نظرا لانشغاله باستقبال مولوده الثالث.

وأشار الاتحاد إلى أنه ممن المنتظر أن يصل براندت لاعب بوروسيا دورتموند إلى المنتخب في وقت لاحق اليوم استعدادا للمباراتين المقررتين في سنسهايم وأمستردام يومي السبت والثلاثاء، على الترتيب.