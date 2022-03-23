كييف: إقامة 9 ممرات إنسانية اليوم لإجلاء المواطنين

قالت كييف، إنه من المقرر إقامة 9 ممرات إنسانية، اليوم الأربعاء، لإجلاء المدنيين من المدن والقرى الأوكرانية.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك في مقطع فيديو، إن هذا يعني أن إجلاء مدينة ماريوبول من الجنوب، والتي تخضع للحصار منذ أسابيع سوف يستمر.

ويذكر أن هناك نحو 24 حافلة على استعداد لنقل المواطنين من ماريوبول إلى زابوريزكا في المنطقة الجنوبية الغربية.

ووفقا للتقديرات الروسية، مازال هناك ما بين 100 ألف و150 ألف شخص في ماريوبول، التي تعاني من أوضاع كارثية، حيث يوجد بالكاد طعام ومياه وكهرباء.