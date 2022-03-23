أعلنت منصة إنستجرام تقديم طريقتين جديدتين تتيح للمستخدم اختيار المشاركات التي يراها في الصفحة الرئيسية للمنصة من الصفحات المفضلة لديه أو يتابعها.

وذكرت المنصة - في منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم الأربعاء - أن "المفضلة" تعرض أحدث المنشورات من قائمة حسابات محددة يختارها المستخدم، وتظهر خانة "المتابعة" منشورات من الأشخاص الذين تتابعهم.

سيظهر للمستخدم كل من المفضلة والمتابعة المنشورات بترتيب زمني.

وقالت منصة إنستجرام - في منشورها اليوم: "نريدك أن تكون قادرًا على تشكيل Instagram في أفضل تجربة ممكنة، وإعطائك طرقًا لمعرفة ما يثير اهتمامك بسرعة هو خطوة مهمة في هذا الاتجاه".