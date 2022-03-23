وزير الكهرباء والطاقة البوروندى يعرب عن تقديره البالغ للجهود المصرية لدعم مجال الكهرباء والطاقة في بلاده

أعرب وزير الكهرباء والطاقة والمعادن البوروندي الدكتور إبراهيم أويزي، عن تقديره البالغ والحكومة البوروندية للجهود المصرية المبذولة لدعم مجال الكهرباء والطاقة وتحديثه في بلاده في ضوء ما تملكه مصر من إمكانيات كبيرة ومشهودة في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده السفير ياسر العطوي سفير مصر لدى بوروندي، مع الوزير إبراهيم أويزي، في إطار الجهود المبذولة لدعم العلاقات الثنائية المصرية البوروندية في مختلف المجالات ومنها مجال الكهرباء والطاقة والتعدين.

ذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء - أن الوزير البوروندي أعرب عن تطلع حكومة بلاده ووزارة الكهرباء والطاقة والتعدين لمواصلة التعاون الإيجابي المثمر مع الجانب المصري، منوهًا بما توليه القيادة السياسية البوروندية من اهتمام شخصي لتطوير وتعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية لبلاده مع مصر.

كما أشاد بحرص مصر المستمر على دعم الجهود التنموية وخطط الإصلاح الشامل في بوروندي.

وتناول اللقاء مسار الخطوات التنفيذية الخاصة بسبل دعم مصر للجهود البوروندية لدعم قطاع الكهرباء والطاقة وزيادة التغذية الكهربائية، وذلك في إطار متابعة المباحثات التي جرت بين وزير الكهرباء والطاقة البوروندي ووزير الكهرباء والطاقة المصري في يوليو الماضي بالقاهرة.