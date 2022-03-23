لاتفيا تمنع 25 مواطنا روسيا من القطاع الثقافي من دخول أراضيها

قالت وزارة الخارجية في لاتفيا اليوم الأربعاء إنه تم وضع 25 مواطنا روسيا من قطاعي الثقافة والترفيه في قائمة سوداء بسبب دعمهم للغزو الروسي لأوكرانيا.

ولن يتم السماح للأشخاص المدرجين في القائمة بدخول دولة لاتفيا، التي تقع على بحر البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي، "لفترة غير محددة من الوقت".

وتشمل القائمة أشخاصا حضروا في استاد "لوجنيكي" بموسكو يوم 18 آذار / مارس تأييدا لكلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وآخرين من القطاع الثقافي أعربوا عن دعمهم للهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتضم القائمة المخرج الذي كان رشح لجائزة الأوسكار نيكيتا ميخالكوف، والموسيقي نيكواي راستورجويف، المعروف بموسيقاه الوطنية الروسية.

وأضاف إعلان الوزارة أن "دعم الفظائع التي ارتكبها نظام الكرملين يعني المشاركة في الجرائم التي ارتكبت، ولذلك، لا يمكن السماح بدخول هؤلاء الأفراد إلى لاتفيا".