العراق: القبض على خلية إرهابية تقدم الدعم اللوجستي لداعش بمحافظة صلاح الدين

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على خلية إرهابية مسؤولة عن توزيع مايسمى "الكفالات" وتقدم الدعم اللوجستي لعناصر داعش في صلاح الدين.

وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أنها والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها الأمنية، ومن خلال ورود معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من 4 إرهابيين ضمن محافظة صلاح الدين.

وأضافت أنه خلال التحقيقات الأولية مع الإرهابيين اعترفوا بانتمائهم لداعش واشتركوا بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، فضلا عن تقديمهم الدعم اللوجستي ومايسمى الكفالات على العناصر الإرهابية، مشيرة إلى تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.