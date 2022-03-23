هل يرتفع سعر الأدوية مع زيادة الدولار؟ رئيس غرفة صناعة الأدوية يجيب

قال الدكتور علي عوف، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الدولة لديها مخزون جيد من الأدوية يكفي حتى ستة أشهر، وهو المخزون الذي تم وضعه لمواجهة أزمة كورونا.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة واجهت تحديات في صناعة الدواء أثناء جائحة كورونا، منها ارتفاع تكلفة الشحن وزيادة أسعار المواد الخام، لكن الدولة تحملت حتى أمنت مخزون استراتيجي جيد.

ولفت إلى تحريك سعر 3 آلاف صنف ضمن 10 آلاف متداول في 12 يناير 2017، بسبب ارتفاع سعر الدولار، مضيفًا: «نحتاج إلى المحافظة على هذا المستوى في سعر الدواء في ظل الزيادة الحالية».

جاء ذلك ردًا على سؤال: هل يرتفع سعر الأدوية مع ارتفاع سعر الدولار؟