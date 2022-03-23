 متى تنتهي أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية؟ الممثل الإقليمي للفاو يجيب - بوابة الشروق
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متى تنتهي أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية؟ الممثل الإقليمي للفاو يجيب

الممثل الإقليمي للفاو
الممثل الإقليمي للفاو
أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 23 مارس 2022 - 7:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 مارس 2022 - 7:46 م

رد الممثل الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى، الدكتور عبدالحكيم الواعر، على سؤال ما إذا كان هناك توقع بهبوط سعري خلال فترة معينة، قائلا إنه من الصعب التوقع بهذا.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأربعاء، أن دور الفاو في مساعدة الدول للتعامل مع الأزمات، يتمثل في شفافية الأسواق، فهي تصدر عبر مؤشر منظمة الأغذية والزراعة أسعار السلع بشكل يومي، لتتمكن الدول في مكانها معرفة ما يدور في العالم من أسعار.

وأوضح أن مؤشر منظمة الفاو يتيح مراكز تصدير وإنتاج السلع الأساسية، والأسواق الدولية، والأسعار في البورصات المتخصصة في السلع الأساسية، مؤكدًا أن هذه الشفافية تعطي مجالا كبيرًا للدول لرسم الخطة الاستراتيجية الخاصة بها، ما يسهل موضوع الأمن العذائي.

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