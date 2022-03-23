تايلاند تحظر استخدام العملات المشفرة كوسيلة دفع

تعتزم تايلاند حظر استخدام العملات الرقمية المشفرة كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات، قائلة إن الاستخدام واسع النطاق للأصول الرقمية يهدد النظام المالي والاقتصاد التايلاندى.

وقالت هيئة الأوراق المالية والتداول التايلاندية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه يجب ألا تقدم الشركات بما في ذلك منصات تداول العملات المشفرة تقديم خدمات الدفع من هذا النوع، ومنع الشركات من العمل بطريقة تشجع على استخدام هذه الأصول الرقمية لدفع ثمن السلع والخدمات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الحظر لن يؤثر على تداول العملات الرقمية أو الاستثمار فيها.

ورغم أن قرار حظر استخدام العملات الرقمية كوسيلة دفع سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من مطلع أبريل المقبل، فسيكون لدى الشركات مهلة حتى نهاية الشهر للالتزام بالقواعد الجديدة.

وقالت هيئة الأوراق المالية والتداول إن منع استخدام العملات الرقمية مثل بيتكوين في المعاملات التجارية تتفق مع النظم المعمول بها في أوروبا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وماليزيا.