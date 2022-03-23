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انضم جيرالدو ألخمين، السياسي البرازيلي المنتمي لتيار الوسط، إلى الحزب الاشتراكي البرازيلي في خطوة تقربه من الترشح مع الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في بطاقة الانتخابات العام الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

يذكر أن ألخمين حاول الفوز مرتين بمنصب الرئيس لكنه فشل.

وقد يعيد تحالفهما، الذي تم العمل عليه لشهور، تنشيط المسيرة السياسية المضطربة لألخمين حاكم ولاية ساو باولو السابق.

ويرى محللون ومستثمرون أيضا هذه الخطوة باعتبارها إشارة على ابتعاد لولا عن الأعضاء الراديكاليين بحزب العمال الذي ينتمي إليه واقترابه من وجهات النظر الاقتصادية الأكثر اعتدالا التي ستساعده على حصد أصوات النخبة المالية ورجال الأعمال في البلاد.

وسينضم الحاكم السابق رسميا إلى حزبه الجديد في حفل في برازيليا اليوم الأربعاء.