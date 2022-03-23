 البرازيل.. منافس لولا دا سيلفا القديم يقترب من الترشح معه في بطاقة الانتخابات - بوابة الشروق
الأربعاء 23 مارس 2022 6:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟

النتـائـج تصويت

البرازيل.. منافس لولا دا سيلفا القديم يقترب من الترشح معه في بطاقة الانتخابات

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 23 مارس 2022 - 5:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 مارس 2022 - 5:54 م

انضم جيرالدو ألخمين، السياسي البرازيلي المنتمي لتيار الوسط، إلى الحزب الاشتراكي البرازيلي في خطوة تقربه من الترشح مع الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في بطاقة الانتخابات العام الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

يذكر أن ألخمين حاول الفوز مرتين بمنصب الرئيس لكنه فشل.

وقد يعيد تحالفهما، الذي تم العمل عليه لشهور، تنشيط المسيرة السياسية المضطربة لألخمين حاكم ولاية ساو باولو السابق.

ويرى محللون ومستثمرون أيضا هذه الخطوة باعتبارها إشارة على ابتعاد لولا عن الأعضاء الراديكاليين بحزب العمال الذي ينتمي إليه واقترابه من وجهات النظر الاقتصادية الأكثر اعتدالا التي ستساعده على حصد أصوات النخبة المالية ورجال الأعمال في البلاد.

وسينضم الحاكم السابق رسميا إلى حزبه الجديد في حفل في برازيليا اليوم الأربعاء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك