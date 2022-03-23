أعربت السيدة وحيدة الديداموني، الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، عن سعادتها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة إنها عاجزة عن الشكر تجاه هذا التكريم.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا التكريم «فضل وكرم من الله سبحانه وتعالى، ثم الأيام التي مرت بها، والحياة القاسية من تربية أشقائها ثم أولادها»، متابعة: «ربنا من علينا بتكريم من فخامة الرئيس السيسي لأني ربيت ثلاث أبناء بعد أخوتي».

وأوضحت أن ابنها الأكبر حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الزقازيق، وابنتها الثانية تدرس في كلية الطب البشري، والأخيرة حصلت على بكالوريوس التربية في الدراسات الإسلامية من جامعة الأزهر، مضيفة: «قعدنا سنة بدون شباك ولا باب في بيتنا مع أطفال صغيرين الكبير فيهم مكنش يبلغ ست سنوات، ومعاش زوجي كان 110 فقط لا غير».

وذكرت أنها كانت تعلم القرآن الكريم لأطفال قريتها، ثم عملت في التشجير والزراعة، حتى من الله عليها، مواصلة: «تجربتي منة وعطاء من الله وليس ابتلاء، لأن الجنة تحت أقدام الأمهات وربنا يجازي الصابرين إذا صبروا وسيراضينا وندخل الجنة».

وكرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، نماذج مشرفة من السيدات المصريات في مختلف المجالات، وذلك ضمن فعاليات احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2022.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، اليوم الأربعاء، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة نصر، بحضور كبار المسؤولين والوزراء.

https://youtu.be/EISkoQpdYgE