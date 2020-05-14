التحفظ على 5 أطنان دقيق وسكر مُدعمين في الإسكندرية

قررت النيابة العامة الإسكندرية، اليوم الأحد، التحفظ على 2 طن "دقيق بلدي" مدعم ومخصص ربطًا على المخابز البلدية، ومحظور تداولة خارج منظومة الدعم، و3 أطنان "سكر حر" داخل عبوات، بدون مستندات، مجهولة المصدر، وذلك بعد ضبطهم داخل مخزن "بدون ترخيص"، بقصد حجبهم عن التداول في الأسواق.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيق مع المسئول عن المضبوطات؛ بتهمة حجب سلعة غذائية بقصد رفع سعرها.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام المسئول عن مخزن للمواد الغذائية، بحيازة كمية من الدقيق والسكر، مجهول المصدر، بشكل غير مُعلن، بقصد حجبهم عن التداول في الأسواق.

وبتقنين الإجراءات ومداهمة المخزن، تم ضبط المسئول عنه، وبتفتيش أروقته عثر بداخله على المضبوطات، معبأة داخل عبوات، وجميعها بدون فواتير أو مستندات، ومجهولة المصدر.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجاٍر العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيقات.